次期参院選に佐賀選挙区（改選数1）から立憲民主党公認候補として立候補を予定する新人で佐賀市議の富永明美氏（51）が、市議会議長に辞職願を提出し、21日付で許可された。富永氏は2017年の同市議選で初当選し現在2期目だった。富永氏の辞職で同市議会（定数36）は欠員2となるが、公職選挙法の規定に基づき補欠選挙は実施しない。（竹中謙輔）