台湾メディアのCTWANTは19日、韓国ハイテク大手のサムスン電子について、「半導体受託製造では台湾積体電路製造（TSMC）との競争で不利な立場にある」とし、サムスングループ経営トップの李在鎔（イ・ジェヨン）氏がこのほど、役員向けのセミナーで「サムスンは生きるか死ぬかという生存の問題に直面した」と述べて危機感を示したと報じた。記事はまず、韓国・連合ニュースの報道を引用し、李氏がこのほど、役員向けのセミナーで、