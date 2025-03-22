佐賀県みやき町の過去のふるさと納税返礼品納入業者の選定方法などを調査する「町議会ふるさと寄附金事業特別委員会」（百条委員会）は21日、中間報告を公表した。元副町長が特定の返礼品納入業者の役員に就任していたことが、地方自治法の兼業禁止規定に「抵触していると確認できた」と明記。町が実績のない特定の業者と「1者随意契約」を結んだことも「不適切で町に大きな損害を与えた可能性がある」と指摘した。町議会は昨