ペットの犬と一緒に気兼ねなく参加し、楽しめるマルシェイベントが22、23日午前10時〜午後4時、長崎県諫早市高城町の諫早公園で開かれる。同市でにぎわい創出イベントなどを開く「ルノン」が主催。自身も犬と暮らす代表の神戸操さんが、犬を通じて親しくなる「犬友」をつくれる場がほしいと考え、企画した。「1人暮らしで犬は大切な家族だという人が増えている。『犬友』ができることで、住民同士の交流が広がるといい」と話す