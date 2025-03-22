1979年に放送が始まり、2025年も最新作が公開されているロボットアニメの金字塔『機動戦士ガンダム』シリーズ。戦争を描いた作品なだけに、作中で命を落とすキャラクターも少なくありません。そこで今回は、幸せになってほしかったガンダムシリーズの不遇なヒロインは誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位ララァ・スン2位マチルダ・アジャン1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら