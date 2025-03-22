ハワイ在住の音楽プロデューサー・つんく♂さんは3月20日、自身のInstagramを更新。美人妻との顔出しショットを披露しました。【写真】つんく♂、美人妻との顔出しショット「ラブラブですね」つんく♂さんは「よく考えたら、一月に友人とレストランに行ったっきり、全然デートに妻を誘ってなかった」とつづり、6枚の写真を投稿。妻とのツーショットを公開しました。居酒屋デートを満喫したようで、1枚目の写真では仲むつまじくビー