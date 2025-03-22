国の文化審議会による21日の答申では、長崎県内から国指定重要文化財（美術工芸品）に対馬市の「元版大般若経（げんぱんだいはんにゃきょう）附（つけたり）経箱（きょうばこ）」、登録有形文化財（建造物）に佐世保市の「弓張岳展望所」が選ばれた。答申通りに指定・登録されると、県の国指定重要文化財（美術工芸品）は36件、登録有形文化財（建造物）は137件（64カ所）となる。佐世保市街地、港、九十九島を見晴らす弓