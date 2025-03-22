長崎県は21日、2024年度のカネミ油症検診を受けた県内在住の61人のうち、3人を新たに油症患者と認定したと発表した。内訳は五島市の70代の男性と80代の女性、長崎市の60代の女性。患者との同居が確認できれば患者と認める「同居家族」として、五島市の70代の女性も認定した。県内在住の生存認定患者数は416人となった。