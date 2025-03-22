西九州自動車道の佐世保中央−佐々の4車線化工事が23日午前6時に完成し、供用が開始される。2019年8月に始まった4車線化は佐世保大塔−佐々の16・9キロが対象で、今回の完成分はうち9・9キロ。全区間の完工は27年度を予定している。乗用車の通行料金は佐世保大塔−佐々が160円から370円になり、佐世保中央−佐々の無料区間は維持される。供用開始を前に22日午後8時から、佐世保大塔−佐々は通行止めになる。（重川英介）