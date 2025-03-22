投資商品だけはキケン！ 金利上昇局面のいま、預金にも注目長い間、日本銀行の政策金利がマイナスだったことから、普通預金はもちろん定期金利もほとんど金利が付かない時代が続きました。ところが世界的なインフレなどを受け、ようやく日本銀行が金融政策の変更を始めて約1年、預金金利の世界にも変化が生じています。もちろん投資環境が好調の現在、株式などの利回りと比べると預金金利は大きく見劣りがします。しかし、病気や事