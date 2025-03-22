長崎県諫早市長選と市議選（定数26）は23日、投開票される。各候補は企業進出が相次ぐ中での定住促進や子育て支援、高齢化が進む地域での生活支援などを訴え、最終盤での支持拡大を図っている。市長選には無所属現職の大久保潔重氏（59）＝自民、公明推薦＝と、諸派新人の犬尾公氏（51）が立候補。市議選には現職20人、新人9人の計29人が立候補している。20日までに期日前投票をした人は、市長選で1万2083人で前回の同時期よ