女子プロゴルフの米ツアーに今季から参戦している熊本県合志市出身の竹田麗央選手（21）が市内の保育園や図書館など計46カ所に世界10カ国の絵本10冊ずつ計460冊を寄贈した。多くの子に世界へ目を向けてほしいと、絵本を届ける企画を始めたという。ふるさと大使も務める地元向けが第1弾となった。10冊は米国、英国、ドイツなどのもので、開くと立体的な絵が楽しめるオーストラリアの仕掛け絵本など色鮮やかな本が目を引く。市