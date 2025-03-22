「全選手の特製メニューみたいなのがあります」日本で6年ぶりに行われたMLB開幕戦には、日本だけはなく海外からも多くのファンやメディアが訪れた。ロサンゼルスのYouTuberも開幕シリーズをレポート。東京ドームの中に入り、驚いたことがあったようだ。YouTubeチャンネル「DSARM」のダン・サーミエントさんたちがコンコースで見つけたのは、NPBの試合時に売店で売られている巨人の選手とのコラボメニュー。「これ、とんでもな