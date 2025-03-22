「ルイ・ヴィトン」は、「LV バイブ」コレクションの新作バッグ｢スピーディ・カーゴ バイブ｣を販売している。【写真】ホワイトの｢スピーディ・カーゴ バイブ｣もかっこいい！■レザーストラップでアレンジ可能今回登場したのは、1930年代に誕生したバッグ「スピーディ」のオリジナルモデルをネオロック風に再解釈したバッグ。艶やかなラムレザーで仕上げ、メゾンのトランク製造の伝統を讃えるモノグラム・パターンのネームタ