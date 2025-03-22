大分県日田市中津江村の地底博物館「鯛生（たいお）金山」は22日〜4月6日、中津江村で生産がさかんなワサビをアピールしようと「わさびまつり」を開く。期間中、スタッフ手作りの「わさびキーホルダー」（税込み450円）や地元農家が生産した花ワサビ（出荷に応じて）を販売する。中津江村産ワサビについて説明するパネル展示もある。期間中の土、日曜（22、23、29、30日、4月5、6日）には、花ワサビの醤油（しょうゆ）漬けやコ