Photo: Haruki Matsumoto こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 おもちゃやガジェット類のメンテナンスから家具の調整などに必要なドライバー。安価な手動タイプでも十分な場合も多いですが、やっぱり電動だと素早くネジ締めできるので便利ですよね。 そこで今回は、10種のビットが付属しながら収納がとてもコンパクトな「BOLTZ MINI」をチェックし