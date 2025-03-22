九州・山口・沖縄のアマチュア将棋棋士の頂点を決める第48期西日本久留米王位戦（西日本新聞社主催）の大分県予選大会が16日、大分市の鶴崎公民館であった。県代表を決めるA級には18人が参加し、大分大職員の早咲誠和さん（51）＝大分市＝と大学生の福本龍生さん（19）＝日出町＝が代表権を得た。2人は5月11日、福岡県久留米市の久留米シティプラザで開かれる本大会に出場する。本大会で歴代最多の過去7回の優勝を果たしている