大分県グラウンド・ゴルフ協会は、日田市の介護老人保健施設「聖陵ストリーム」に介護用リフトを寄贈した。日田市グラウンド・ゴルフ協会の甲斐洋一副会長と朝倉国雄事務局長が18日、施設を訪れ引き渡した。会員がホールインワンするたびに100円を積み立て、福祉施設に介護用品などを贈る「ホールインワン基金福祉贈呈」の一環。甲斐副会長は「働く人の負担が少なくなるよう、末永く使ってほしい」と話した。