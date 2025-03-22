福岡県警若松署は22日、北九州市若松区払川付近で21日午後4時ごろ、女子中学生が帰宅中、車に乗った見知らぬ男から接近される事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。不審者は外国人風の男性2人で黒色の軽自動車に乗っていたという。同署は「人通りの多い道や明るい道を選ぶ。危険を感じたら大声を出す。防犯ブザーを活用する。すぐに110番通報しましょう」と呼びかけている。