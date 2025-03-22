オランダサッカー協会(KNVB)は21日、アーセナルのDFユリエン・ティンバーがオランダ代表を離脱したことを発表した。一方でアストン・ビラのDFイアン・マートセンを代替招集している。ティンバーは病気により20日に行われたUEFAネーションズリーグ(UNL)準々決勝1stレグのスペイン代表戦を欠場していた。23日には2ndレグが行われるが体調が戻らないと判断され、一足早く代表を離れることになった。オランダ代表では2-2で引き分けたス