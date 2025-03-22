2025年1月17日から日本で公開され、映画ファンの間で大きな話題となっている『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』。本作は、アジア全域版のアカデミー賞と言われる「アジア・フィルム・アワード」の最優秀作品賞にノミネート、最優秀編集賞と最優秀美術賞を受賞し、人気だけでなく評価も高い。 参考：『トワイライト・ウォリアーズ』“龍兄貴”ファンにオススメしたいルイス・ク