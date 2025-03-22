ロックバンド「氣志團」の綾小路翔（４８）が２２日までに自身の「Ｘ」を更新。「氣志團」の「氣」を使いファンに感謝を告げた。タレントでモデルのローラが自身のＳＮＳにて「氣付いた」、「氣持ち」との表現を使用したことから、ネット上ではたちまち「氣」が話題に。「Ｘ」にて一般のユーザーが「『氣』を使う人の９９．９％がスピ（スピリチュアル）に傾倒と考えていい。残りの０．１％は氣志團」と私見を投稿すると１１万