10代の時からテレビや雑誌でモデル・タレントとして活動している山城奈々さん（36）。マンバギャルとしてギャル雑誌で活躍し、ギャルサーの2代目総代表も務めたが、19歳の時に芸能界を引退。27歳で再びモデル業を始めた山城さんだったが、31歳の時に子宮頸がんと宣告された。【変わりすぎ!!】ド派手ピンク髪、ドレットヘア…ガングロヤマンバギャル時代の派手すぎる山城奈々さん（写真多数）そんな波乱万丈な人生の彼女に、ギ