推し活系のキーホルダーも増えてきたダイソー。今回ご紹介するのは、そんな推し活に大活躍のキーホルダー。フォトフレームがミニサイズになったような商品です！中に好きな写真を入れて、いつでも一緒にお出かけできちゃう♡今までありそうでなかったような使い方もできて、ディスプレイや撮影にも使えて便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニフォトフレームキーホルダー価格：￥110（税込）収納可能サイ