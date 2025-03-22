こちらは火星の衛星Deimos（ダイモス）です。ESA＝ヨーロッパ宇宙機関（欧州宇宙機関）の二重小惑星探査ミッション「Hera（ヘラ）」の探査機に搭載されているモノクロ可視光カメラ「AFC（Asteroid Framing Camera）」を使って2025年3月12日に撮影されました。【▲ ESAの二重小惑星探査機Hera（ヘラ）のモノクロ可視光カメラ「AFC」で撮影された火星の衛星Deimos（ダイモス）（Credit: ESA）】HeraとはESAのHeraは、小惑星「Didymos