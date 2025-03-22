広島県福山市内の公園で10代女性の下半身を触った「不同意わいせつの疑い」で自衛官の男が逮捕されました。「不同意わいせつの疑い」で逮捕されたのは、自衛隊広島地方協力本部福山地域事務所に所属する2等陸曹(44)です。警察によると2024年3月、福山市霞町の公園で10代の女性の腕をつかんで体を引き寄せ、下半身を触るなどした疑いです。調べに対し「全部は覚えていません。腰付近を抱えた記憶はあります」と供述しているというこ