旬な人が深くハマっている趣味について聞く連載。第18回は、デビュー50周年を迎えたTHE ALFEEの高見沢俊彦さんが登場。自身の貴重なコレクションとともに、深すぎるゴジラ愛を語った『週刊文春WOMAN2025春号』より、一部をご紹介します。【画像】米アカデミー賞の授賞式で、製作陣も着用していた“ゴジラシューズ”。コレクションの中でも特に貴重な木彫りゴジラをなでる高見沢俊彦さん◆ ◆ ◆高見沢俊彦の手にかかれば、破壊