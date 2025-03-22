韓国政府が中国人団体観光客に対する一時的なビザなし入国措置を実施することを決定したことに対し、国会・韓中議員連盟が歓迎の立場を表明した。【注目】ビザなし中国人、韓国で遺骨を盗み3億円を要求韓中議員連盟のキム・テニョン会長は「今回の措置が韓中関係に新たな原動力を提供する契機となることを願う」と期待を示した。韓中議員連盟は3月21日、報道資料を通じて、今回の措置が韓中間の人的交流の拡大と経済協力の強化にお