こんにちは、コスメ＆メイクライターの古賀令奈です。メイクは時代とともに流行やテクニックが変化していきますが、眉はとくに印象の変化が大きいパーツといえます。少し前まで定番だったメイクや垢抜けテクニックとされていた方法が、垢抜けの逆をいくことになるパターンも珍しくありません。そこで今回は、垢抜けの逆を行きかねない3つの眉メイクとお直し方法をご紹介します。【詳細】他の記事はこちらやめたメイク1．ペンシルで