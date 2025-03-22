22日午前1時半ごろ、埼玉県川越市上老袋の木造平屋建て住宅が燃えていると近くに住む70代男性から119番があった。県警川越署によると、焼け跡から2遺体を発見。この家の70代の姉と弟と連絡が取れておらず、2人の可能性があるとみて身元を調べる。署によると姉弟は2人暮らしという。約5時間後に鎮火された。現場はJR指扇駅から北西に約5キロの住宅街。