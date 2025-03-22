汐れいらが、TVアニメ『日々は過ぎれど飯うまし』のエンディングテーマに代表曲の1つである「味噌汁とバター」起用されたことを発表した。「味噌汁とバター」は、汐れいらが2023年10月に配信リリースした楽曲だ。おいしいご飯を食べる時に感じる“普通の幸せ”をテーマにした楽曲で、リリースと同時期に公開された、1人で弾き語りを披露する“Playing Video”がSNSで話題となり、先日行われたバンドツアー＜USHIO REIRA One Man TO