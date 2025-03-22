結婚すると我慢をしたり気を使ったりすることが増えますよね。それは、女性に限らず男性も同じようです。今回は「妻には言えない義母に対する本音」にまつわるエピソードをご紹介します。義母の手料理がまずい「正直言って、妻のお母さんの手料理はあまりおいしくありません。何度か家に行ったときに義母の手料理を食べたことがありますが、味にまとまりがないというか薄いというか……。でもそんなことは言えないから『おいしいで