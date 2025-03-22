「選抜高校野球・１回戦、早実８−２高松商」（２２日、甲子園球場）センバツでは１９２４年の第１回大会決勝以来１０１年ぶり、夏を含めても１９２５年夏の決勝以来１００年ぶりの対戦となった古豪同士の一戦は早稲田実が制して、初戦を突破した。過去２回の対戦ではともに敗れていたが、３度目の対戦でリベンジに成功。１７年以来８年ぶりの春勝利となった。二回に７番中村の適時二塁打、９番五木の適時打で２点を先制。四