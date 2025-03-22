ダイソーで人気のリキッドファンデーション用の小さなパフ。小回りが効いて細かい部分までしっかり塗布できると話題でしたが、パウダー用も登場していました！海外の通販サイトでしか買えないと思っていたので驚き♡先が尖っているので、小鼻や目元などに使いやすいです。4個入りで100円とコスパも抜群ですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニパウダーパフ（4個）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソー細