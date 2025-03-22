石破茂総理の商品券配布問題を巡り、自民党議員が安倍政権時代に商品券を受け取ったと証言し、波紋が広がっています。野党は内閣不信任案提出も辞さない考えを示しています。【画像】国民民主は政倫審出席を求める立憲は？■安倍政権下でも“商品券配布”歴代総理大臣にも疑惑の目が向けられている商品券の“お土産問題”。野党側は自民党政権の慣行ではないかと追及を強めます。立憲民主党石川大我参院議員「13期目の総