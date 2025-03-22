暗闇で、あることをするワンちゃんです。【画像】暗闇に“光る目”ドアの向こうで二足歩行するチワワのれいちゃん(11カ月)■なぜ？暗闇でユラユラするワンちゃん部屋の中でくつろぐワンちゃん。ある夜、飼い主さんが寝ていると…なんとドアの向こうで立ち上がり、二足歩行で歩き回っています。暗闇に目を光らせ、あっちへユラユラ、こっちへユラユラ。まるで何かに操られているかのよう。なぜワンちゃんは、暗闇の中で