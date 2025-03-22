今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『水中動画（2024年11月26日）inOS港』という深神高広さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）みなさん、おはようございます！ 下手の釣り好き、深神高広（みかんたかひろ）です。 今回の水中動画は、神奈川県小田原市にある「OS港」です。 水中撮影の楽園こと「H港」から200ｍ・・・離れてないんですが たかが200ｍ、されど200ｍというぐらい差があります。 ここは