またもやセリアで凄いキーホルダーを発見しました！推し活がより一層捗るネームストラップなのですが、かなり凝ったデザインで思わず二度見♡フリルがあしらわれたハンドメイド風デザインで、おしゃれに持ち運ぶことができます。ネームストラップはビビッドカラーが多い中、くすみカラーで大人可愛いのもポイントです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネームストラップフリルくすみカラー価格：各￥110（税込）