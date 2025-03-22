ロシア軍上陸、迎え撃つ自衛隊！元自衛官の芥川賞作家・砂川文次の衝撃作を、ミリタリー漫画の精鋭・柏葉比呂樹が鮮烈コミカライズ。『小隊』の単行本が3月21日発売です。刊行を記念して、再連載が決まりました。3月17〜4月2日、毎日11時更新です。「小隊」第1話を読む「何か外の情報はないですか？ ファイターズとか…」携帯を没収された兵たちは、不安を打ち消すような話題に飢えていた。家族への連絡も許されなかった