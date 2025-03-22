【モデルプレス＝2025/03/22】女優の上白石萌歌が、21日放送のフジテレビ系バラエティ番組「相葉◎×部 SP」（よる11時〜）に出演。親友との思い出を振り返り、涙する場面があった。【写真】上白石萌歌、ミニ丈で美脚大胆披露◆上白石萌歌、親友との思い出は「全部最高の青春」13文字の手紙を頼りに、思い出の場所で待つ差出人を探す企画に挑戦した上白石。「私のことを全て知っている人なんじゃないかなって思います。変な話、姉