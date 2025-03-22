岡山県吉備中央町で軽乗用車が正面衝突して親子ら４人が死傷した事故で、県警岡山北署は２２日、団体職員の女（４６）（岡山市北区）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）の疑いで逮捕した。容疑を認めている。発表では、女は２１日午前７時５５分頃、同町上加茂の国道４２９号を走行中、中央線をはみ出して対向車に衝突し、乗っていた３人を死傷させた疑い。この事故で、対向車を運転していた同町のパート従業