涙の数だけ強くなれるよ……現在のニコラス・ケイジを見ていると、この聖書の一節はより実在感を持って光り輝く。この十数年のニコケイの苦労話については、映画ファンのあいだでは有名だろう。ハリウッドの超大作で主演を張った絶頂期から、主にスーパーカーや中世の城を買うなどの散財と、不動産バブルが弾けたせいで、税金が払えず600万ドル（8億円とちょっと）の借金を背負った、それからは返済のためにひ