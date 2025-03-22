Image: 佰碩株式会社 2024年10月2日の記事を再編集して公開しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。アウトドアやイベントなどで、ちょっと座る場所が欲しいとき、ありますよね。しかし、小型の折りたたみ椅子といっても意外にかさばるもの。もっとコンパクトに持ち運べるものが欲しいと思っていた人、きっと少なくないでしょう。そんな悩