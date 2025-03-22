突然ですが、「屮」という漢字、読めますか？何かのマークに見えるかもしれませんが、じつはれっきとした漢字なんです。わかりますか？ ヒントは漢字の「形」です。気になる正解は……？答えは…答えは、「ひだり」でした。わかりましたでしょうか？小学1年生で習う漢字「左」の古字で、意味は同じです。シンプルで記号と間違えてしまいそうな文字ですが、じつは人間の左手の形がもとになっています。次回の漢字クイズもお楽しみに