ロシア国家安全保障会議のセルゲイ・ショイグ書記が２１日、北朝鮮を訪問して金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長と２時間以上面談したとタス通信がこの日、報じた。ショイグ氏はウラジーミル・プーチン大統領の最側近で、ウクライナ侵攻当時に国防長官を務めていた人物だ。通信は「ショイグ氏がプーチン大統領の挨拶とメッセージを伝達した」とし「ショイグ氏また、北朝鮮と締結した戦略的パートナー協定を順守し、この文書が両