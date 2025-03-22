突然ですが「円やか」って読めますか？食感を表すときによく使う言葉です。食レポでは必ずと言ってよいほど聞く言葉で、プリンなどの感想で使われることが多いです。もうお分かりですね？果たして正解は…正解は「まろやか」でした。ちなみに、同じ「円やか」と書いて「まどやか」と読む言葉もあり、円満で穏やかな様を指します。いかがでしたか。次回の漢字クイズもお楽しみに！【難読漢字】「一二三四五六七」って読めますか？