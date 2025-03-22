米国を訪問中の韓国の安徳根（アン・ドクグン）産業通商資源部長官は２１日（現地時間）、米国エネルギー省の「韓国センシティブ国指定」問題を早期に解決するために韓米両国が持続的に協力することにし、この日実務協議を開始したと明らかにした。米国のドナルド・トランプ大統領が４月２日に予告した相互関税に関しては「韓国に対する友好的待遇を繰り返し要請した」と話した。韓国政府はトランプ政府の相互関税が４月２日の発表