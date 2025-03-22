俳優の北村匠海が２２日、都内で行われた主演映画「悪い夏」（城定秀夫監督）の公開記念舞台あいさつを行った。河合優実、窪田正孝も出席した。北村演じる市役所職員の破滅と転落を描くサスペンス・エンターテインメント。市役所の生活福祉課でケースワーカーとして働く佐々木守（北村）は、同僚から「職場の先輩が生活保護受給者のシングルマザー（河合）に肉体関係を迫っているらしい」と相談を受ける。真相を確かめるためシ