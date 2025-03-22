〈「10歳まで生きられないかもと余命を宣告されました」生後すぐに左目を摘出した女性（32）が忘れられない、水遊びの時間に男子に言われた“一言”〉から続く福岡県に住む北條みすづさん（32）は、目のがんのため生後すぐに左目を摘出、右目の視力も「調子がいい日で0.02」と弱視で、最も重い1級の障害者手帳を持っている。【写真】左目が目立たない髪型を模索し、前髪を伸ばしていた10代の頃の北條さん盲学校ではなく普通校