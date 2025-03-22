◆第９７回センバツ高校野球大会第５日▽１回戦早実８―２高松商（２２日・甲子園）早実（東京）が春は１０１年ぶり、春夏通算では１００年ぶりとなった対戦で高松商（香川）に８―２。「３度目の正直」で雪辱を果たした。センバツでの両チームの対戦は、１９２４年（第１回大会）の決勝以来、１０１年ぶり。０―２で敗れた早実は、１９２５年夏の甲子園決勝でも高松商に３―５で敗戦。２戦とも接戦を制した高松商は、春夏と